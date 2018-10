Leekens weer aan het werk in Tunesië

'Als match­fixing wordt bewezen, zou het hele Belgische voetbal op apegapen liggen'

9:43 Het land dat het afgelopen WK in Rusland de voetbalwereld betoverde en trots de wereldranglijst aanvoert, is verwikkeld in een ongekend schandaal. Financiële fraude, mogelijke matchfixing in België en invallen bij grote clubs. De spin in het web: de omstreden zaakwaar­nemer Mogi Bayat.