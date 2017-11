Legende Lev Yashin siert poster voor WK

De beroemde keeper uit Moskou prijkt in karakteristieke pose op het klassieke ontwerp van de Russische kunstenaar Igor Goerovitsj dat dinsdag in de metro van de Russische hoofdstad werd gepresenteerd. Yashin plukt een ouderwetse bal uit de lucht, die tegelijk ook de wereld voorstelt. De keeper met de bijnaam 'De Zwarte Panter' doet dat in typerende kleding: geheel zwart, inclusief zwarte pet.

,,Het was voor ons heel belangrijk om Rusland als gastland op de officiële poster te portretteren'', zei Vitali Moetko, hoofd van het organisatiecomité. ,,Daarom hebben we gekozen voor Lev Yashin, symbool van het Russische voetbal.''



De doelman deed met de Sovjet-Unie mee aan de WK's van 1958, 1962, 1966 en 1970. Yashin is nog altijd de enige keeper ooit die de Gouden Bal kreeg, als beste voetballer van Europa. Hij ontving die prijs in 1963. De Moskoviet overleed in 1990 op zestigjarige leeftijd.



,,Deze poster beeldt het erfgoed van Rusland op artistiek en voetballend gebied uit'', zei secretaris-generaal Fatma Samoura van de wereldvoetbalbond FIFA.