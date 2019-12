Leicester City heeft kersverse vader Vardy op tijd terug

,,Hij zou sowieso niet hebben gespeeld, maar op de bank hebben gezeten", zei manager Brendan Rodgers, die tijdens het drukke programma rond de feestdagen flink doorwisselt omdat hij voorzichtig wil zijn met zijn spelers.



,,Omdat zijn vrouw naar het ziekenhuis ging om te bevallen, hebben we Jamie thuis gelaten. Woensdag tegen Newcastle is hij er weer bij." Rodgers rekent op St. James' Park ook weer op de Portugese rechtsback Ricardo Pereira, die vanwege hamstringklachten ontbrak tegen West Ham.



Zonder Vardy en Pereira won Leicester City met 2-1 in Londen. The Foxes handhaafden zich daardoor op de tweede plek in de Premier League, wel op gepaste afstand van koploper Liverpool.