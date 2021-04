Leicester City met schrik vrij

Cincinatti Stam en Locadia gaan in MLS snoeihard onderuit: ‘Dit was echt schokkend’

25 april Het nieuwe seizoen van de Major League Soccer (MLS) is voor het FC Cincinnati van coach Jaap Stam en Jürgen Locadia niet best begonnen. Na de 2-2 tegen Nashville SC werd vandaag met liefst 5-0 verloren van New York City FC.