Leicester City schrijft tegen Chelsea geschiedenis en wint voor eerste keer FA Cup

Voor de ogen van ruim 21.000 toeschouwers in een sfeervol Wembley werd er vanavond afgetrapt voor de 140ste FA Cup-finale. Een finale tussen achtvoudig bekerkampioen Chelsea en viervoudig finalist Leicester City, dat in 1969 voor het laatst een finale mocht spelen maar er nog nooit een wist te winnen. Chelsea stond vorig seizoen nog in de finale, maar moest het hoofd buigen voor stadsgenoot Arsenal. Met Hakim Ziyech in de basis, die tegen Manchester City in de halve finales nog het enige doelpunt maakte, begon Chelsea voortvarend aan het duel. De ploeg van Thomas Tuchel heeft nog alles om voor te spelen in het restant van het seizoen, met als hoogtepunt de Champions League-finale van 29 mei tegen City. Maar eerst moest Chelsea de eerste van misschien wel twee prijzen binnen zien te slepen tegen een afwachtend Leicester, dat in de competitie één plek hoger staat dan de Londenaren.

Het tempo lag in de eerste helft hoog, maar geschoten op doel werd er tot de 53ste minuut niet. Een kopbal van Marcos Alonso op het doel van Kasper Schmeichel was het eerste echte wapenfeit in de wedstrijd. Leicester City deed er nog langer over om het doel van Kepa onder vuur te nemen, maar dat deden ze wel succesvol: met een prachtig afstandsschot van zo’n twintig meter schoot Youri Tielemans The Foxes op voorsprong.

Tuchel wisselde het laatste kwartier erg aanvallend in de hoop er nog een verlenging uit te slepen en was er vijf minuten voor tijd dichtbij. Bijna iedereen in het stadion telde de treffer van Mason Mount al, die snoeihard uithaalde en de bal in de verre hoek zag verdwijnen. Dat was echter buiten Kasper Schmeichel gerekend, die de inzet knap pareerde. Twee minuten voor tijd dacht heel Chelsea alsnog op 1-1 te komen, maar na ingrijpen van de VAR werd de uiteindelijk eigen treffer van Wes Morgan afgekeurd wegens buitenspel. Daardoor ging de winst toch voor het eerst in de clubgeschiedenis naar Leicester en barstte het volksfeest los.



Voor Leicester City is het de tweede grote prijs in de geschiedenis. In 2016 werd Leicester City Premier League-kampioen, mede dankzij toenmalig eigenaar Vichai Srivaddhanaprabha die veel geld pompte in de club. Srivaddhanaprabha kwam echter in 2018 om het leven bij een helikopterongeluk. Zijn zoon Aiyawatt nam de leiding over en was vanavond ook aanwezig als toeschouwer bij het duel.