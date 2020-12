Leicester en ManU in balans na heerlijke topper, El Ghazi scoort voor winnend tiental

Lilian Thuram: ‘Ik vroeg me af of dat echt mijn zoon was’

23 december Lilian Thuram schaamt zich voor zijn zoon Marcus, die voor vijf wedstrijden is geschorst omdat hij een tegenstander in het gezicht spuugde. ,,Het is volkomen begrijpelijk dat dit zoveel aandacht krijgt in de media. Ik heb het zelf gezien en schrok enorm. Ik vroeg me zelfs af of dat echt mijn zoon was", zei de voormalig Frans international, wereldkampioen in 1998, op radiozender RCI.