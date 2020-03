Leicester loopt in op Manchester City

Valencia - Atalanta Corona zorgt voor verwarring in Valencia: ‘We lossen dit niet op door in leeg stadion te spelen’

9 maart De return tussen Valencia en Atalanta Bergamo in de achtste finales van de Champions League wordt morgenavond zonder publiek gespeeld. In en rond Mestalla heerst vooral verwarring over de genomen maatregelen. ,,Wel een stadiontour door de perszaal, maar geen persconferentie?”