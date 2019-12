Leicester raakt ondanks eigen doelpunt Krul verder achterop in titelstrijd

Blessure Wijnaldum Bevlieging Salah voorkomt puntenver­lies van pover Liverpool

16:38 Groots was het optreden van Liverpool allerminst, maar de koploper in de Premier League is weer een stapje dichter bij de felbegeerde landstitel. Hekkensluiter Watford maakte het The Reds verrassend moeilijk. Eén magistrale actie van Mo Salah bleek desondanks voldoende voor de zege (0-2). Georginio Wijnaldum viel geblesseerd uit.