Leipzig laat dure punten liggen, Hertha BSC bezorgt Schreuder een kater

Droomde­buut voor Veldwijk in Zuid-Ko­rea

14:59 Lars Veldwijk heeft zijn debuut in de Koreaanse voetbalcompetitie opgeluisterd door in blessuretijd het winnende doelpunt te maken. De spits bezorgde zijn nieuwe werkgever Jeonbuk Hyundai Motors FC drie punten in de uitwedstrijd tegen Busan IPark: 1-2.