Leverkusen geeft zege uit handen, Dortmund morst punten en Schalke speelt gelijk

Lucas Alario bracht Leverkusen al vroeg in de wedstrijd op voorsprong. Na goed voorbereidend werk van Moussa Diaby tikte Alario de bal in de 14e minuut bij de eerste paal binnen. In de slotfase vergrootte invaller Patrik Schick de marge, maar daarna ging het alsnog mis voor de ploeg van Peter Bosz. Doelpunten van Robert-Nesta Glatzel en Kevin Stoger zorgden voor een comeback van Mainz.

Dan nog een ander opvallend moment: Leverkusen-doelman Niklas Lomb maakte na dertien trouwe dienstjaren zijn debuut in de Bundesliga. Lomb verving in de rust zijn collega Lukas Hradecky, maar hij wist zijn doel dus niet schoon te houden. De 27-jarige Duitser doorliep de jeugdopleiding van Leverkusen en staat al sinds 2008 onder contract bij de club, maar hij werd vooral uitgeleend aan andere Duitse ploegen.

Bij Leverkusen begon Timothy Fosu-Mensah in de basis, terwijl Jeremie Frimpong en Daley Sinkgraven de gehele wedstrijd op de bank zaten. Jeremiah St. Juste speelde de volledige wedstrijd mee namens Mainz, ploeggenoot Jean-Paul Boëtius viel een kwartier voor tijd in.

Leverkusen staat door de remise op de vierde plaats, terwijl nummer zeventien Mainz nog altijd in degradatienood verkeerd. Het team van Peter Bosz won in 2021 pas 2 van 8 competitieduels.

Bayer Leverkusen heeft zaterdag een zege uit handen gegeven tegen FSV Mainz.

Dortmund morst weer punten

Borussia Dortmund heeft zaterdag tegen TSG Hoffenheim een volgende teleurstelling te verwerken gekregen. De ploeg van Edin Terzić gaf een voorsprong uit handen en stelde pas vlak voor tijd één punt veilig: 2-2. Zo is de achterstand op koploper Bayern München inmiddels opgelopen naar 15 punten.

Namens Dortmund opende Jadon Sancho de score, maar daarna verloor de thuisploeg de controle over de wedstrijd. Dankzij doelpunten van Munas Dabbur en Ihlas Bebou knokte Hoffenheim zich knap naar een voorsprong. In de tweede helft werd een treffer van Erling Braut Haaland afgekeurd vanwege buitenspel, maar vlak voor tijd wist de 20-jarige spits alsnog de gelijkmaker tegen de touwen te schieten.

Dortmund bezet nu de teleurstellende zesde plaats in de Bundesliga met 33 punten. Ook Dortmund is in 2021 dramatisch uit vorm. De ploeg van Edin terzic won slechts 3 van de 8 duels voor de competitie. Hoffenheim klimt naar de elfde plaats op de ranglijst. Melayro Bogarde ontbrak in de wedstrijdselectie van de uitploeg.

TSG Hoffenheim-speler Ihlas Bebou (links) juicht na zijn treffer tegen Borussia Dortmund.

Union Berlin en Schalke in balans



Schalke 04 is er opnieuw niet in geslaagd om een zege te boeken in de Bundesliga. Op bezoek bij Union Berlin eindigde het competitieduel in een doelpuntloos gelijkspel: 0-0. Ook was er geen Nederlandse inbreng. Sheraldo Becker (Union Berlin) en Klaas-Jan Huntelaar (Schalke 04) ontbraken beiden nog altijd door blessureleed. Schalke blijft de hekkensluiter van de competitie met negen punten, vijf punten minder dan FSV Mainz. Union Berlin bezet de negende plaats op de ranglijst.

Union Berlin en Schalke 04 houden elkaar in balans: 0-0.