Leverkusen van Bosz stort in, VAR doet Stevens de das om

Ook in Gelsenkirchen speelde de VAR een hoofdrol. Na een half uur kwam het Schalke 04 van Huub Stevens bij een 1-1 stand nog met de schrik vrij - de arbiter trok na het bekijken van de videobeelden een penalty in voor Eintracht Frankfurt, waar Jonathan de Guzman één helft speelde. Het stond op dat moment dus gelijk via goals van Ante Rebic (0-1) en Suat Serdar.



Maar in de 95ste minuut was het wél raak dankzij de VAR. Filip Kostic, oud-FC Groningen, zag hoe zijn schot tegen de hand van een Schalke-verdediger kwam en kreeg de penalty toegewezen. Luka Jovic dompelde in de 99ste minuut Schalke in rouw: 1-2.