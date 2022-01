Lewandowski beste speler ter wereld? Niet volgens Van Dijk en Van Gaal

FIFA-awardsRobert Lewandowski werd gisteravond voor de tweede keer op rij door de FIFA verkozen tot beste speler van de wereld . Als het aan Virgil van Dijk en Louis van Gaal had gelegen had echter iemand anders de prijs in ontvangst mogen nemen.

Bij de strijd om The Best FIFA Men’s Player-award mogen naast fans ook bondscoaches, aanvoerders en mediavertegenwoordigers van elk land dat aangesloten is bij de FIFA stemmen. Voor deze verkiezing lieten dus ook Van Gaal en Van Dijk hun stem gelden.

Dat niet iedereen even objectief is bij de verkiezing is ook terug te zien in het stemgedrag. Zo verkoos Van Dijk zijn Liverpool-teamgenoot Mohamed Salah boven Lewandowski, die de Oranje-captain wel op twee zette. Op nummer drie bij Van Dijk stond N'Golo Kanté.

Laatstgenoemde had volgens Van Gaal zelfs de prijs in ontvangst mogen nemen. De bondscoach van het Nederlands elftal zette de kleine Franse middenvelder van Chelsea op één, voor Kevin De Bruyne en Salah. Zowel Van Dijk als Van Gaal had dus geen plek voor Lionel Messi, die uiteindelijk tweede werd in de verkiezing. Salah werd derde.

Stemgedrag

Virgil van Dijk is bepaald niet de enige die in de verkiezing op een ploeggenoot stemt. Zo zette Eden Hazard (captain van België) Karim Benzema, zijn teamgenoot bij Real Madrid, en landgenoot Kevin De Bruyne op één en twee terwijl de Belgische bondscoach Roberto Martínez De Bruyne zelfs op één zette.



De Italianen Giorgio Chiellini en Roberto Mancini? Die zetten allebei landgenoot Jorginho op één. Ook de Franse captain Hugo Lloris en bondscoach Didier Deschamps deden weinig moeite om te verhullen dat ze uit Frankrijk komen met een volledig Franse topdrie: Karim Benzema, Kylian Mbappé en N'Golo Kanté.



Bekijk hier alle stemmen.

Desondanks was het toch Lewandowski die de prijs in ontvangst mocht nemen. De 33-jarige Poolse spits van Bayern München scoorde vorig seizoen 41 keer in de Bundesliga. Daarmee won hij de Gouden Schoen als topscorer van Europa. De Poolse afmaker overtrof in Duitsland tevens het aloude record van Gerd Müller, die 40 doelpunten maakte voor Bayern in het seizoen 1971-1972.

De prijs wordt sinds 2016 jaarlijks uitgereikt. Cristiano Ronaldo won in 2016 en 2017 de eerste twee edities. Vervolgens wonnen Luka Modric (2018), Lionel Messi (2019) en nu dus voor de tweede keer op rij Lewandowski (2020).

Andere Nederlandse bondscoaches

Louis van Gaal is uiteraard niet de enige Nederlandse bondscoach. Ook Bert van Marwijk (Verenigde Arabische Emiraten), Stanley Menzo (voorheen Aruba, nu Suriname), Patrick Kluivert (Curaçao) en John van 't Schip (Griekenland) mochten stemmen. Bij Irak mocht Zeljko Petrovic stemmen nadat hij het stokje van Dick Advocaat overnam:



Bert van Marwijk: Karim Benzema, Robert Lewandowski, Mohamed Salah

Stanley Menzo: Robert Lewandowski, Karim Benzema, N'Golo Kanté

Patrick Kluivert: Lionel Messi, Robert Lewandowski, Mohamed Salah

John van 't Schip: Robert Lewandowski, Lionel Messi, Mohamed Salah

Zeljko Petrovic: Robert Lewandowski, Kylian Mbappé, Mohamed Salah

Sarina Wiegman

Bij het vrouwenvoetbal viel Sarina Wiegman, inmiddels bondscoach van Engeland, niet in de prijzen. Ze eindigde als derde achter Emma Hayes (coach van Chelsea) en Lluís Cortés (voormalig coach van FC Barcelona en nu van het nationale elftal van Oekraïne). Dat lag echter niet aan Sari van Veenendaal, captain van de Oranje Leeuwinnen. Zij zette haar voormalige coach op één in haar stemlijstje.

De huidige bondscoach van Nederland, Mark Parsons, stemde daarentegen niet op Wiegman als beste coach. Hij zette zijn voorganger op nummer drie, achter Bev Priestman (coach van Canada) en Peter Gerhardsson (coach van Zweden).

