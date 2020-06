Lewandowski evenaart Rummenigge: ‘Hij is de beste spits ter wereld’

De Poolse spits evenaarde daarmee Rummenigge op de tweede plaats van de topscorerslijst aller tijden van de ‘Rekordmeister’ in de Bundesliga. Gerd Müller staat met 365 goals op eenzame hoogte. ,,Het is een ongelooflijke prestatie om 34 doelpunten te maken in één seizoen”, zei Rummenigge vol bewondering. ,,Alleen ‘Der Bomber’ Gerd Müller heeft ooit meer goals gemaakt in een jaar. We zijn Robert Lewandowski veel dank verschuldigd. Hij is de beste spits ter wereld.”