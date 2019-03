Lewandowski meest scorende buitenlander ooit in Bundesliga

De Braziliaan Ailton (106 goals voor Werder Bremen, Schalke 04, Hamburger SV en Duisburg), Vedad Ibisevic (118 goals voor Alemannia Aachen, 1899 Hoffenheim, VfB Stuttgart en Hertha BSC) en Giovanne Elber (133 goals voor VfB Stuttgart, Bayern München en Borussia Mönchengladbach) waren al lang en breed gepasseerd door Lewandowski. De 30-jarige Pool moest alleen nog Pizarro, dit seizoen nog actief bij Werder Bremen, voor zich dulden op de ranglijst van meest scorende buitenlanders in de Bundesliga.



Omdat Lewandowski later ook nog de 6-0 maakte, staat de Pool nu op 197 goals in 281 wedstrijden. Lewandowski maakte er 74 in dienst van Borussia Dortmund. Sinds zijn overstap in 2014 naar Bayern München was de Pool liefst 123 keer trefzeker. Pizarro had 466 wedstrijden nodig in de Bundesliga voor zijn 195 doelpunten.



De wedstrijd tussen Bayern München en VfL Wolfsburg is geëindigd in 6-0.