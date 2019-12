Lewandowski pas na duel met Wolfsburg onder het mes

'Openstaan voor discussies' FI­FA-baas: Misschien is Benelux-competitie enige uitweg

14:50 De FIFA zal zich niet langer fel verzetten tegen de plannen voor het creëren van nieuwe competities, zoals een Benelux-competitie of een Atlantic League. Voorzitter Gianni Infantino zei vrijdag in Doha steeds beter te begrijpen dat de kleinere landen daar in de toekomst naartoe willen. ,,We moeten openstaan ​​voor discussies”, zei de voorzitter van de FIFA.