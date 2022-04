‘Lewis Hamilton en Serena Williams willen miljoenen in Chelsea investeren’

Volgens Sky Sports zijn Hamilton en Williams al weken in gesprek met Broughton, die een van de drie gegadigden is om Chelsea over te nemen. De Engelse club is naarstig op zoek naar een nieuwe eigenaar na het vertrek van Abramovitsj naar aanleiding van de Russische invasie in Oekraïne. Het is niet duidelijk met welke redenen de twee sportlegendes in de Londense voetbalclub willen investeren, maar wel is duidelijk dat beiden bereid zijn bijna twaalf miljoen euro in te leggen bij het bod van Broughton.