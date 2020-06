Liever een kapot iPhone-scherm dan een dure Ferrari: dit is de bizarre route van weldoener Mané

Sadio Mané (28) geldt als een van de grootste sterren van het oppermachtige Liverpool, maar zijn weg richting de top was verre van geplaveid. In zijn onlangs verschenen documentaire Made in Senegal vertelt de rappe buitenspeler zijn bijzondere levensverhaal, waarin hij voetbalde met citrusvruchten en uitgroeide tot een van de grootste weldoeners van het mondiale voetbal.

Een curieus beeld was het, toen Sadio Mané eind december door de catacomben liep. Oplettende kijkers zagen de superster met een gebroken iPhone-scherm in zijn hand lopen. Met zijn wekelijkse salaris van rond de 170.000 euro kan hij elke maandag naar de plaatselijke elektronicazaak gaan om 170 gloednieuwe iPhones te kopen, maar Mané heeft er geen problemen mee. ,,Deze telefoon heb ik van mijn goede vriend Gini (ploeggenoot Georginio Wijnaldum, red.) gekregen. Vriendschap is voor mij veel meer waard dan spullen.’’

Terwijl in Engeland en omstreken de monden openvielen van de markante opmerking, deed de vleugelflitser er nog een schepje bovenop. ,,Waarom zou ik tien Ferrari's, twintig diamanten horloges en twee privévliegtuigen willen? Wat heeft de wereld daaraan?’’ De complete wereldtop leidt het absolute luxeleven , maar dat is aan Mané niet besteedt. Liever deelt hij wat hij heeft. ,,Ik heb honger moeten lijden, kon niet naar school. Daarom bouw ik nu liever scholen en zorg ik voor eten en kleding in arme landen’’, aldus Mané in een interview met TeleDakar. ,,Ik hoef niet de mooiste auto te hebben, ik geef liever iets weg van wat het leven mij heeft geboden.’’ Sterallures zijn de aanvaller vreemd. Zo baarde hij in 2018 opzien door met een emmer en tuinslang door de moskee in Liverpool te lopen, om schoon te maken.

Zijn heftige jeugd doet hem beseffen hoe gelukkig hij moet zijn met het leven als profvoetballer. Als zevenjarig jochie verloor hij plotseling zijn vader, die al langere tijd ziek was. ,,Ik was net aan het voetballen op een pleintje toen mijn neefje naar me toekwam. Hij vertelde me dat mijn vader was overleden. Hij moest naar het ziekenhuis, maar dat was niet in de buurt. Ik kon het niet bevatten. Zijn dood had een enorme invloed op mij’’, vertelt Mané 21 jaar later.

Het is dé reden dat Mané als prof een groot gedeelte van zijn inkomen besteedde om jaren later een ziekenhuis in de provincie Sédhiou te laten bouwen. Naar schatting leeft zeventig procent van de inwoners er in armoede. ,,Mijn zus moest thuis worden geboren, omdat er geen ziekenhuis in de buurt was’’, vertelt Mané. ,,Het was een trieste situatie.’’

Citrusvruchten

Ook Mané zag als jong ventje de donkerste kanten van het leven. Er was nauwelijks eten, geen kans op onderwijs en hij werkte als jonge tiener in de oogst... Het was overleven. Het enige waar hij voldoening uit kon halen, was voetbal. Met vriendjes uit het dorpje Bambali was hij dagelijks op het trapveldje te vinden. Mané en co voetbalden in die tijd op blote voeten en met citrusvruchten die als bal dienden. Ondanks de gebrekkige materialen bleek hij talent te hebben.

Zó veel talent, dat hij het als zijn redding uit de erbarmelijke situatie zag. Van zijn familie kreeg hij geen steun om zijn talent te ontplooien en zijn droom na te jagen, waardoor hij op vijftienjarige leeftijd besloot weg te lopen van huis. ,,Als tiener was het een heel moeilijke keuze om mijn familie achter te laten, maar ik was ervan overtuigd dat ik het moest doen. Gelukkig stonden ze uiteindelijk achter me.’’

En dat werd beloond. In de Senegalese hoofdstad Dakar speelde de kleine aanvaller zich in de kijker van scouts uit Europa, het beloofde continent. Via het Franse Metz en sterke prestaties in de Senegalese ploeg dwong hij een transfer af naar het Oostenrijkse Red Bull Sazburg. Vanaf dat moment maakte de wereld langzaam kennis met de snelle, doelgerichte en ijzersterke linksbuiten. Als speler van Southampton scoorde hij liefst viermaal tegen Liverpool, waardoor de topclub besloot hem in 2016 voor liefst 41 miljoen euro te strikken.



En sindsdien is Mané multimiljonair op de loonlijst van regerend Champions League-winnaar Liverpool. Al zal hij daar nooit zelf mee te koop lopen. Zijn terugkeer in geboortedorp Bambali versterkte dat gevoel. ,,Als je ziet hoe de mensen daar leven, besef ik dat ik nog harder mijn best moet doen om te kunnen helpen.’’ Een barst in zijn iPhone-scherm verdient volgens de onzelfzuchtige aanvaller dan ook niet de prioriteit.