Ligue 1 en eredivisie definitief klaar: hoe zit het met de rest van de Europese competities?

Duitsland

In Duitsland hopen de voetballiefhebbers op een herstart van de Bundesliga op 9 mei. De plannen liggen klaar en de clubs zijn er ook klaar voor. Donderdag vergaderen de ministers met Angela Merkel over dit onderwerp. Volgens de Duitse krant Bild is 9 mei de reële optie, maar uitstel van ‘slechts’ één week zou ook op tafel liggen. Dat zou betekenen dat er op 16 mei weer wordt gevoetbald. Het ministerie voor arbeid en sociale zaken heeft in ieder geval al goedkeuring gegeven voor de wedstrijden die zonder publiek worden afgewerkt.



Onze zuiderburen vergaderen maandag over de competitie. Tijdens de algemene vergadering van de Pro League zal in principe een beslissing genomen moeten worden: het seizoen 2019-2020 definitief stopzetten of toch nog afwerken achter gesloten deuren? Voor de voorzitter van de Belgische bond, Mehdi Bayat, is het een uitgemaakte zaak. Dit seizoen nog afwerken is, zelfs zonder publiek, praktisch onmogelijk.

Engeland

De Premier League is van plan om vanaf 8 juni weer te gaan voetballen. Het plan, Project Restart, is al voorgelegd aan de belanghebbenden. De 92 wedstrijden zouden in een paar geselecteerde stadions gespeeld moeten worden. Er wordt geen publiek toegestaan en er mogen maximaal 400 mensen het stadion in. Aanstaande vrijdag buigen belanghebbende organisaties zich over het plan. Ook wordt er gesproken over een spuugverbod en extra wissels.



Schotland

Ook de Schotse Premie League is gestopt. Tweede divisie ploeg Dundee deed eerst nog moeilijk, maar ook deze ploeg ging uiteindelijk akkoord.



Spanje

De Spaanse minister van Volksgezondheid meldde afgelopen weekend dat hij een snelle hervatting van La Liga niet voor zich ziet. Toch bestaat in het Spaanse voetbal nog steeds de hoop dat de competitie kan worden uitgespeeld. De voetballers in La Liga mogen vanaf 4 mei weer trainen. Een datum om weer te beginnen is er in ieder geval nog niet.



Italië

De Italiaanse minister van Sport, Vincenzo Spadafora, denkt dat het steeds onwaarschijnlijker wordt dat het huidige seizoen van de Serie A nog wordt uitgespeeld. Volgens de minister zijn er vandaag en morgen weer gesprekken tussen de Italiaanse bond en de medische commissie om te kijken of de clubs weer kunnen gaan trainen. Een eerder plan van de bond werd al verworpen. ,,Als je geen onzekerheid wil, moet je de lijn volgen van Nederland en Frankrijk. Ik zie het pad naar een hervatting steeds kleiner worden.”



Portugal

De Portugese autoriteiten hopen op een vervolg in juni en juli. In totaal moeten er in die twee maanden tien speelrondes gespeeld worden. Op dit moment lopen er nog onderzoeken naar de mogelijkheden, maar de Portugese minister Antonio Costa hoopt in de zomer dus weer van start te kunnen.

Oostenrijk

De Oostenrijkse Bundesliga hoopt de competitie, weliswaar zonder publiek, half mei te hervatten. De clubs daar zijn, net zoals in buurland Duitsland, weer begonnen met trainen. Dit is nog wel in kleine groepen.

Zwitserland

In Zwitserland zijn ze druk bezig om de competitie binnenkort weer te gaan hervatten. Ze willen daar binnenkort weer beginnen met trainen. Weliswaar in kleine groepjes spelers met miniem fysiek contact, om vervolgens ook weer de groepstraining te hervatten. Er zijn twee scenario's. Het ene scenario gaat uit van een start op 20 mei, de andere met een langere voorbereidingstijd, start tien dagen later.



Zweden

In Zweden gaat het voetbal al heel de tijd voor een groot gedeelte wel door. De Zweedse-regering heeft ook veel minder strenge maatregels voor de bevolking, waardoor trainen daar gewoon nog kan. Ook worden er oefenduels gespeeld. Ze hopen in juni weer aan de competitie te beginnen. Kevin van Kippersluis, Lesly de Sa en Nick Wolters kunnen bijvoorbeeld nog altijd volle bak trainen bij hun club AFC Eskilstuna.