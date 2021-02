Lille neemt koppositie weer over van Lyon met zege in Lorient, Olympiakos speelt gelijk

Lille staat nu op 58 punten na 26 wedstrijden. Dat zijn drie punten meer dan Olympique Lyon, dat vrijdagavond al met 2-3 won bij Stade Brest, mede door een goal en assist van aanvoerder Memphis Depay. Paris Saint-Germain, dat dinsdagavond grote indruk maakte in de Champions League met een 1-4 zege bij FC Barcelona, speelt vanavond (21.00 uur) in het Parc des Princes nog tegen AS Monaco. De ploeg van Mauricio Pochettino komt op 57 punten als het wint.



In het Stade du Moustoir in Lorient kwam Lille na 21 minuten spelen op voorsprong door een eigen goal van Andrew Gravillon. Twee minuten later kwam Lorient op 1-1 via de 34-jarige verdediger Jérôme Hergault.



In de 38ste minuut maakte Lille-captain José Fonte de 1-2 voor Lille. Het was voor de 37-jarige Portugees zijn zesde goal in 95 wedstrijden voor de club uit het noorden van Frankrijk. Viervoudig Frans international Jonathan Ikoné schoot na een uur spelen uit een vrije trap de 1-3 binnen en via Domagoj Bradaric werd het in de blessuretijd zelfs nog 1-4.