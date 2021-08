Lionel Messi (34) vertrekt na 21 jaar definitief bij FC Barcelona

Het contract van Messi was op 1 juli al afgelopen. Messi scoorde 672 keer en gaf 305 assists in 778 wedstrijden voor FC Barcelona. Hij maakte op zijn dertiende al de overstap van Newell's Old Boys uit zijn geboorteplaats Rosario naar Barcelona, waar hij op 16 oktober 2004 zijn debuut maakte als invaller voor Deco in de stadsderby bij RCD Espanyol. Frank Rijkaard en Henk ten Cate waren zijn eerste trainers bij de hoofdmacht. Daarna beleefde Messi grote successen onder Pep Guardiola en Luis Enrique.



Messi won met FC Barcelona tien keer La Liga, zeven keer de Copa del Rey, vier keer de Champions League en drie keer de wereldbeker voor clubs. Hij won daarnaast zeven keer de Gouden Bal, waarmee hij recordhouder is. Messi won vorige maand ook eindelijk zijn eerste grote prijs met de nationale ploeg van Argentinië, door in het Maracanã in Rio de Janeiro met 1-0 te winnen van Brazilië. Messi genoot sindsdien met zijn vrouw en drie zoons van vakantie in Miami en op Ibiza, maar zal nu op zoek moeten naar een nieuwe club.