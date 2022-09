Lionel Messi duwt Peter Bosz dieper in de zorgen bij Olympique Lyon: ‘We hadden te veel ontzag’

Lionel Messi hielp PSG al vroeg in de wedstrijd op weg. De 35-jarige Argentijn schoot na vijf minuten raak, op aangeven van Neymar. Daarmee gaf de linkspoot zijn sterke seizoenstart een passend vervolg. Messi was dit seizoen in de Ligue 1 goed voor vier doelpunten en zeven assists. In de Champions League was hij tot dusverre eenmaal trefzeker. Messi leek in de 90ste minuut ook nog de 0-2 te maken, maar zijn vrije trap werd door Anthony Lopes knap uit de kruising getikt. Sergio Ramos tikte in de rebound nog wel raak, maar de 36-jarige Spanjaard stond buitenspel.



Messi deelde een nieuwe dreun uit aan Bosz, die met Lyon nog sterk aan het seizoen begonnen was. De Nederlandse oefenmeester zakte na de derde nederlaag op rij naar de zesde plaats. De druk op Bosz zal door de nieuwe domper alleen maar toenemen. Vorig seizoen werd Lyon al teleurstellend achtste in de Franse competitie, waardoor het dit seizoen voor het eerst sinds 1997 geen Europees voetbal speelt.