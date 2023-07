Lionel Messi geeft voetballes met twee goals en één assist: stadion stroomt leeg na wisselbeurt

Lionel Messi heeft geen tijd nodig om te wennen aan zijn nieuwe werkomgeving. Ook in zijn tweede wedstrijd voor Inter Miami sloeg de vedette genadeloos toe. Tegen Atlanta United was hij in de Leagues Cup goed voor twee goals en één assist: 4-0.

Zijn Amerikaanse avontuur in Florida begon met een wonderschone vrije trap in de kruising. De beelden gingen - uiteraard - de wereld over. Ook in zijn tweede wedstrijd gaf Messi voetballes aan zijn ploeggenoten en de tegenstander. Na acht minuten was het al raak, toen de Argentijn eerst op de paal schoot en vervolgens de rebound simpel afmaakte: 1-0.

Vervolgens gaf Messi hakjes en weergaloze steekballen en natuurlijk kreeg hij het publiek nog eens op de banken door een kwartier na zijn eerste treffer met rechts een voorzet vanaf de linkerkant in de hoek te plaatsen: 2-0. De toeschouwers verkeerden in extase, want sinds de komst van Messi gaat het in ieder geval in de Leagues Cup crescendo met de prestaties van Inter Miami, dat onderaan bungelt in de Eastern Conference van de MLS.

Om het feestje compleet te maken leverde Messi bij de 3-0 de assist op Robert Taylor, die ook nog de 4-0 maakte. Messi liet het publiek in Fort Lauderdale weer eens genieten, wat al zo lang niet was gebeurd. Het was veelzeggend dat het stadion leegstroomde, toen de vedette werd gewisseld. Alles draait in Miami om Messi en verder niets.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.