Lionel Messi maakt 70.000 Chinese fans dolgelukkig met prachtgoal tegen Australië: ‘En nu op vakantie’

Met videoArgentinië heeft in China een oefenwedstrijd tegen Australië gewonnen. In Beijing zegevierden de wereldkampioenen met 2-0.

Lionel Messi opende de score al na 1 minuut en 19 seconden. Niet eerder maakte de vedette in zijn imposante loopbaan zo snel een doelpunt. Real Betis-verdediger Germán Pezzella maakte er na de hervatting 2-0 van.

Er waren bijna 70.000 toeschouwers in het Workers Stadium van de Chinese hoofdstad, van wie de meeste een blauw-wit shirt met het nummer 10 van Messi droegen. ,,Ik heb nog nooit zoveel shirts van Messi gezien”, grapte de Australische bondsccoach Graham Arnold. ,,Ik hoop dat hij een percentage van de opbrengst krijgt.”

Na twee jaar bij Paris Saint-Germain stapt Messi deze zomer over naar Inter Miami, zo maakte hij onlangs bekend. Argentinië speelt maandag (14.30 uur) ook nog een oefeninterland tegen Indonesië, maar die wedstrijd hoeft Messi niet meer mee te doen van bondscoach Lionel Scaloni. Ook Ángel Di María en Nicolás Otamendi kunnen op vakantie.

Messi genoot zichtbaar van het enthousiasme op de tribunes bij de Chinese fans. ,,Ik had kunnen stoppen na de wereldtitel, maar het is veel leuker om te genieten van de sfeer binnen de ploeg en van alle supporters in eigen land en in de rest van de wereld. Ik moet er nu vooral van genieten, maar nu ga ik op een welverdiende vakantie met mijn familie", zei Messi na de wedstrijd. Op zaterdag 24 juni viert hij zijn 36ste verjaardag.

Wanneer Messi zal aansluiten bij Inter Miami is nog niet duidelijk. De seizoenen in de MLS lopen in kalenderjaren, met de reguliere competitie die eind oktober klaar is. Aan de play-offs om het kampioenschap zal Inter Miami dit jaar niet gaan meedoen, want de club van eigenaar/voorzitter David Beckham staat onderaan in de Eastern Conference en ontsloeg onlangs coach Phil Neville. De 43-jarige Argentijn Javier Morales is nu de interim-trainer bij Inter Miami, waar Nick Marsman de reservekeeper is.

Doelman Emiliano Martínez (30) van Aston Villa werd na de wedstrijd ook nog gevraagd naar Messi. ,,Of hij met ons meegaat naar het WK 2026? Hij heeft het voetbal al uitgespeeld, dus het is aan hem. Wij als teamgenoten en supporters willen dat hij ons nooit verlaat, maar we hoeven hem niks te vertellen. Dit zijn persoonlijke beslissingen. Hij heeft ons alles gegeven als voetballer. We zullen hem altijd dankbaar zijn. Het is een genot om hem te zien spelen.”

Volledig scherm © AFP