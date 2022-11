Lionel Messi op weg naar Amerika? David Beckham trekt met Inter Miami aan Argentijnse superster

Hij wordt al maanden in verband gebracht met een terugkeer naar FC Barcelona, Paris-Saint Germain probeert zijn aflopende contract te verlengen, maar in Miami zijn ze ervan overtuigd dat Lionel Messi volgend jaar in de Amerikaanse MLS speelt.

De 35-jarige Messi stapte in de zomer van 2021 na veel gedoe transfervrij over van Barcelona naar PSG. In Parijs moest de Argentijn even op gang komen, maar in aanloop naar het WK van deze maand in Qatar lijkt de 35-jarige aanvaller zijn topvorm weer gevonden te hebben. Na 17 wedstrijden staat hij dit seizoen op 12 treffers en 13 assists.

De gesprekken tussen Messi en Inter Miami zijn volgens onder meer The Athletic al maanden gaande. Jorge en Jose Mas, samen met David Beckham eigenaar van de club, leiden de gesprekken met Jorge Messi, de vader van Lionel. Na het WK zou er een voorcontract getekend kunnen worden.

Volledig scherm Lionnel Messi is namens Barcelona Alex (l), Blaise Matuidi en David Beckham (r) van Paris Saint-Germain te snel af tijdens de kwartfinale van de Champions League, april 2013. © REUTERS

Al in 2018, toen oud-prof Beckham te horen kreeg dat hij met Miami de MLS in mocht, kreeg hij een bericht van Messi. ,,Wie weet, misschien bel je me over een paar jaar wel", zei de Argentijn in de videoboodschap. Daarna liet hij meerdere keren vallen graag een keer in Amerika te willen voetballen. De zevenvoudig winnaar van de Gouden Bal heeft al een huis in Miami.

New York Cosmos In de jaren '70 van de vorige eeuw zorgde Pelé voor een opleving van de populariteit van voetbal in de Verenigde Staten. De Braziliaanse vedette trok met New York Cosmos volle stadions en ook onder meer Johan Cruijff en Willem van Hanegem speelden in de Amerikaanse competitie. Volledig scherm David Beckham in 2010 als speler van LA Galaxy. © REUTERS Na het vertrek van de grote vedettes stortte de competitie weer in. Vanaf 2007 was het David Beckham die met LA Galaxy het Amerikaanse voetbal weer bij de hand nam. Met de populariteit van de Brit binnen en buiten het veld groeide het aanzien van de MLS. Met Messi kan wellicht de volgende stap worden gezet.

Inter Miami haalde dit seizoen de play-offs, maar werd in de eerste ronde uitgeschakeld door New York City. Dat betekende meteen ook het einde van de loopbaan van Gonzalo Higuain. De Argentijnse spits (34) kwam in drie jaar in Amerika tot 70 wedstrijden en 29 doelpunten.

Wereldkampioen

Als Messi ooit wereldkampioen wil worden met Argentinië, dan moet het dit jaar gebeuren. Het WK in Qatar gaat namelijk zijn laatste worden, zo kondigde hij vorige maand aan.