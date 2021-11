Lionel Messi pakt met Argentinië ticket voor WK, zorgen voor Uruguay

Argentinië heeft zich na Brazilië geplaatst voor het WK voetbal in Qatar. De voetballers van beide landen kwamen in een onderling duel in het Argentijnse San Juan niet tot scoren: 0-0.

Argentinië heeft 29 punten, zes minder dan het al gekwalificeerde Brazilië. Door de nederlaag van Chili bij Ecuador en van Uruguay bij Bolivia kan de ploeg van bondscoach Lionel Scaloni deelname aan het toernooi dat over een jaar plaatsvindt niet meer mislopen.

Lionel Messi, die door fysieke ongemakken de laatste twee duels van zijn club Paris Saint-Germain had gemist, startte in de basis. Bij Brazilië ontbrak Neymar. De ploeggenoot van Messi bij PSG heeft een dijbeenblessure en neemt geen risico.

Ajacieden bij Argentinië - Brazilië

Scaloni bracht Ajacied Lisandro Martínez in de tweede helft in de ploeg. Zijn Amsterdamse teamgenoot Nicolás Tagliafico bleef op de bank. Bij Brazilië kwam Ajacied Antony in de slotfase in de ploeg. Zeker in de tweede helft hadden de Brazilianen het betere van het spel, maar onder anderen Vinícius Júnior zag doelpogingen mislukken.

De eerste kwalificatiewedstrijd tussen Brazilië en Argentinië werd in september gestaakt na onenigheid over enkele spelers van Argentinië die zich niet aan de coronaregels zouden hebben gehouden. Toen die van het veld werden gevoerd, besloot de rest van de selectie niet meer verder te spelen. Er is nog geen beslissing gevallen over dat duel.

Slechte zaken Uruguay

Chili verloor thuis met 2-0 van Ecuador, dat daarmee steviger op de derde plaats staat. Pervis Estupiñán opende de score in de 9e minuut. Moisés Caicedo maakte in blessuretijd de tweede treffer. Chili moest lang met tien man spelen na een rode kaart voor Arturo Vidal in de 14e minuut. Colombia speelde gelijk (0-0) tegen Paraguay.

Uruguay zag de kansen op WK-deelname flink afnemen door een forse nederlaag bij Bolivia. Bondscoach Óscar Tabárez zag zijn elftal met 3-0 verliezen. Uruguay staat daardoor voorlopig zevende in de Zuid-Amerikaanse kwalificatiepoule, waar de eerste vier landen zich uiteindelijk rechtstreeks plaatsen en de nummer 5 de play-offs in mag.

Canada doet Mexico pijn

Canada is hard op weg om voor het eerst in 36 jaar weer deel te nemen aan het WK voetbal. Dankzij een 2-1-zege op Mexico pakte de ploeg de eerste plaats in de WK-kwalificatiegroep van Noord- en Midden-Amerika, nadat eerder de Verenigde Staten punten lieten liggen bij Jamaica (1-1). Ook Mexico stond nog boven de Canadezen die Cyle Larin twee keer zagen scoren.

De aanvaller van Besiktas scoorde voor en na de rust. Hector Herrera maakte in de 90e minuut de 2-1 voor de Mexicanen, bij wie Ajacied Edson Álvarez een kwartier voor tijd gewisseld werd. Het veld in Edmonton, waar de temperatuur rond de 8 graden onder nul lag, was voor het duel sneeuwvrij gemaakt.

De Verenigde Staten speelden gelijk bij Jamaica. Timothy Weah, zoon van oud-voetballer en nu Liberiaans president George Weah, had de Amerikanen in Kingston aan een vroege voorsprong geholpen waarna Michail Antonio, normaal spits van West Ham, al in de 22e minuut gelijkmaakte.

Canada heeft 16 punten uit acht duels, de Verenigde Staten volgen met 15. Mexico heeft er 14, net als Panama. Drie landen plaatsen zich rechtstreeks voor het WK.

