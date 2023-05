Lionel Messi troeft Max Verstappen als sportman van het jaar en spreekt meer over FC Barcelona dan over PSG

Lionel Messi heeft maandagavond in Parijs de Laureus Award voor sportman van het jaar gekregen. Hij troefde daarmee Max Verstappen, die de award vorig jaar won én ook dit jaar genomineerd was, af. De onderscheiding geldt als de Oscar van de sport.

Messi werd in december met Argentinië wereldkampioen en de voetballer van Paris Saint-Germain won de prijs nooit eerder. Opvallend was dat hij in zijn speech vooral mooie woorden over had voor FC Barcelona en niet voor zijn huidige club, Paris Saint-Germain. Daar was de laatste dagen veel om de Argentijn te doen na een trip naar Saoedi-Arabië.

De Argentijn sprak meer over de tijd die hij in Barcelona had beleefd dan over de titel die hij met PSG won. ,,Het is altijd leuk om dit soort erkenning te krijgen. Dit jaar heb ik het geluk gehad mijn grote droom te vervullen en wereldkampioen te worden. Dat heeft bijna mijn hele carrière geduurd. Tussendoor heb ik veel meegemaakt: veel plezier bij FC Barcelona, maar ook veel verdriet bij het nationale team. Maar ik ben nooit gestopt met dromen en alles was een grote les voor me", aldus Messi.

Hij mocht ook nog de prijs voor de Argentijnse voetbalploeg mee naar huis nemen, als aanvoerder van de sportploeg van het jaar. ,,Het is een bijzondere eer. Vooral omdat de Laureus Awards dit jaar in Parijs worden uitgereikt, de stad die mijn familie welkom heeft geheten sinds we hier in 2021 neerstreken”, zei Messi. ,,Ik dank mijn ploeggenoten bij Argentinië en bij Paris Saint-Germain. Niets heb ik alleen bereikt en ik ben dankbaar dat ik dit met hen kan delen.”

Nederlanders

Naast Verstappen wonnen ook de andere Nederlandse genomineerden geen award. Wielrenster Annemiek van Vleuten was kanshebster in de categorie comeback van het jaar. Die prijs ging naar de Deense voetballer Christian Eriksen, die na een hartstilstand tijdens het EK van 2021 terugkeerde op het hoogste niveau.

Rolstoeltennisster Diede de Groot was genomineerd in de categorie sporters met een beperking. Daarin werd de Zwitserse para-atlete Catherine Debrunner de winnares.

De Jamaicaanse atlete Shelly-Ann Fraser-Pryce kreeg de prijs voor sportvrouw van het jaar. Ze veroverde afgelopen jaar in het Amerikaanse Eugene haar tiende wereldtitel, haar vijfde op de 100 meter. De Spaanse tennisser Carlos Alcaraz kreeg de award voor de doorbraak van het jaar. Alcaraz was met zijn 20 jaar de jongste nummer 1 ooit op de wereldranglijst. De Chinees/Amerikaanse freestyle skiester Eileen Gu werd de Laureus Award voor de ‘Action Sportsperson of the year’ toegekend.

Volledig scherm Shelly-Ann Fraser-Pryce. © AP

