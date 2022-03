LIVE | Ajax met Timber, Martínez en Álvarez tegen Benfica

Oran­je-droom Jeremie Frimpong aan diggelen na zware blessure

Jeremie Frimpong ziet een mogelijk debuut bij Oranje in rook opgaan. De 21-jarige rechtsback van Bayer Leverkusen liep zondag tegen 1. FC Köln een zware enkelblessure op. De kwetsuur is dermate ernstig dat de Amsterdammer dit seizoen niet meer in actie komt, zo meldt Leverkusen. De vleugelverdediger moet een operatie ondergaan.

13:33