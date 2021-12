LIVE | Araújo zet Barcelona op gelijke hoogte, Sevilla jaagt op koploper Real Madrid

Vivianne Miedema en Frenkie de Jong maken kans op plek in wereldelf­tal van 2021

Vivianne Miedema en Frenkie de Jong maken kans op een plek in het wereldelftal van het jaar. De spits van Arsenal en Oranje en de middenvelder van Barcelona, eveneens international, behoren in hun categorie tot de 23 kandidaten. Miedema (25) is een van de zeven aanvallers, De Jong (24) een van de zes middenvelders.

