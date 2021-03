LIVE | Armenië speelt tegen Roemenië, toplanden later massaal in actie

Last van lente­koorts? Dan wordt het tijd voor een voorjaars­schoon­maak in je lichaam

Na een lange winter in lockdown is eindelijk de lente aangebroken. Heb jij ook last van 'lentekoorts'? Holistisch arts Jutta Borms legt uit wat het is en hoe we het beste met de seizoensverandering kunnen omgaan.