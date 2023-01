LIVE | Arnaut Danjuma begint op de bank bij Villarreal tegen Real Madrid, Fiorentina treft Sassuolo

Drie wedstrijden vandaag in zowel La Liga als de Serie A. In Spanje gaat Real Madrid op bezoek bij Villarreal. In Italië komen onder meer Juventus en Inter in actie. Ook in België wordt gevoetbald, daar treft het Antwerp van trainer Mark van Bommel KAA Gent. In Engeland staat bekervoetbal op het programma: de FA Cup, met onder meer Tottenham Hotspur en Liverpool. Hieronder houden we het programma, alle tussenstanden, uitslagen, standen en andere wetenswaardigheden bij.