LIVE | Arsenal op weg naar drie punten tegen Watford, volop actie in Italië en Frankrijk

Lewandow­ski zet druk op FIFA: WK-ticket in ‘73 naar dictatuur Chili en niet naar ‘princi­piële’ Russen

De oorlog in Oekraïne heeft ook de sportwereld in zijn greep. Polen kwam in het weekeinde met een krachtig statement: dat land weigert tegen Rusland te spelen in de play-offs voor het WK in Qatar. Ook Zweden en Tsjechië willen niet tegen de Russen voetballen. Frankrijk wil Rusland zelfs al bij voorbaat van WK-deelname uitsluiten. De FIFA wacht vooralsnog af.

27 februari