LIVE | Atalanta koerst in Parma af op eerste nederlaag sinds 20 januari

Champions League Slecht nieuws voor PSG: blessure houdt Mbappé drie weken aan de kant

27 juli Kylian Mbappé is er hoogstwaarschijnlijk niet bij als Paris Saint-Germain op 12 augustus de kwartfinale van de Champions League speelt tegen Atalanta Bergamo. De Franse sterspeler heeft een verstuikte rechterenkel opgelopen in de Coupe de France-finale tegen Saint-Étienne en is zo'n drie weken afwezig.