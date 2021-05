LIVE | Atlético kan titel pakken op voorlaatste speeldag, Barça geeft voorsprong weer weg

video Lewandow­ski evenaart prachtre­cord, goal Huntelaar goud waard voor Weghorst

15 mei In de voorlaatste speelronde van de Bundesliga heeft Robert Lewandowski namens Bayern München een record geëvenaard waarvan iedereen dacht dat het nooit meer te benaderen was. Ondertussen was Klaas-Jan Huntelaar met een opmerkelijke goal in een spektakelstuk belangrijk voor Schalke 04 én het VfL Wolfsburg van Wout Weghorst.