LIVE | Atlético Madrid op verdiende voorsprong via João Félix, United creëert nog niets

Europa League Giovanni van Bronck­horst tegenover speler die naar hem is vernoemd: ‘Bijzondere avond voor ons’

Giovanni Reyna speelde dit seizoen pas zes wedstrijden, maar het 19-jarige talent van Borussia Dortmund is fit genoeg om donderdagavond te kunnen spelen tegen Rangers FC in de tussenronde van de Europa League. Reyna treft dan Giovanni van Bronckhorst, de man naar wie hij vernoemd is.

16 februari