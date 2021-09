LIVE | AZ op voorsprong tegen Jablonec na eerste goede aanval

Selectie van twaalf miljoen schittert bij puissant rijk Real Madrid: FC Sheriff verbijs­tert Europa

29 september FC Sheriff zorgde gisteravond voor een van de grootste stunts ooit in de Champions League. Het Klein Duimpje uit Moldavië, 180ste op de FIFA-ranking, trakteerde recordwinnaar Real Madrid in Santiago Bernabéu op een 1-2 nederlaag en gaf daarmee het begeerde debuut in de Champions League een flink sprookjesgehalte.