LIVE | Barça jaagt op gelijkmaker na dramatische start

Sarina Wiegman hekelt plannen rond WK: ‘Spelers zijn geen robots’

16:56 Sarina Wiegman is tegen het plan van de FIFA om het WK één keer in de twee jaar te houden in plaats van eens per vier jaar. ,,Het is niet goed voor de gezondheid van de spelers, het zijn geen robots", aldus de bondscoach van de Engelse voetbalsters.