LIVE| Barça met De Jong en Dest op jacht naar zege in titelstrijd

FC Barcelona kan vanavond in La Liga goede zaken doen. Bij een overwinning op hekkensluiter SD Huesca verkleint de ploeg van trainer Ronald Koeman het gat met koploper Atlético Madrid tot vier punten. Daarnaast nemen de Catalanen in dat geval ook de tweede plek van Real Madrid, op wie de achterstand nu nog één punt bedraagt, over. Volg de wedstrijd vanaf 21.00 uur via ons liveblog.