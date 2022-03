LIVE | Barça met Frenkie en Memphis tegen Galatasaray, vijf Nederlanders bij Atalanta - Leverkusen

Russische voetbal­bond vecht uitslui­ting op WK aan bij sporttribu­naal CAS

De Russische voetbalbond gaat in beroep bij sporttribunaal CAS tegen de uitsluiting van het WK voetbal 2022 en alle andere internationale competities. Wereldvoetbalbond FIFA en de Europese voetbalbond UEFA besloten daar eerder in de week toe naar aanleiding van de Russische inval in Oekraïne.

3 maart