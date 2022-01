LIVE | Barça moet wéér in achtervolging na schitterende counter van Real Madrid

Marokko en Zakaria Aboukhlal kennen droomstart op Afrika Cup met nipte zege op Ghana

Marokko is het toernooi om de Afrika Cup gestart met een zege. In een zeer behouden wedstrijd sloegen De Leeuwen van de Atlas sloegen in de slotfase nog toe tegen Ghana: 1-0. Daarmee zet Marokko direct een grote stap naar de knock-outfase van het toernooi, want de nummers één en twee plaatsen zich direct voor de volgende ronde terwijl ook de vier beste nummers drie doorgaan naar de achtste finale.

