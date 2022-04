LIVE | Barça nog altijd achter tegen Cadiz: kan Luuk de Jong de thuisploeg opnieuw redden?

Met video Titelkan­sen Napoli krijgen nieuwe dreun na late gelijkma­ker AS Roma

Napoli heeft voor de tweede week op rij punten laten liggen in de strijd om de Italiaanse titel. De ploeg van trainer Luciano Spalletti stond in het eigen Stadio Diego Armando Maradona lang met 1-0 voor tegen AS Roma, maar moest in de blessuretijd de gelijkmaker van invaller Stephan El Shaarawy incasseren: 1-1. Vorige week verloor Napoli thuis met 3-2 van Fiorentina.

22:19