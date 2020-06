LIVE | Barcelona is voorsprong opnieuw kwijt, Juventus blijft op titelkoers

Lampard maakt aangepast plan voor Ziyech bij Chelsea

19:48 Coach Frank Lampard verwacht de bij Ajax vertrokken Hakim Ziyech woensdag bij Chelsea te kunnen verwelkomen. Dat zei de coach dinsdag. Ook Timo Werner, overgekomen van Leipzig, wordt dan in Londen verwacht. De twee mogen in het nog lopende seizoen in de Premier League niet voor hun nieuwe club in actie komen.