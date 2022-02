LIVE | Becker trefzeker voor Union Berlin, Brentford zonder Eriksen in de problemen

Xavi kijkt uit naar clash in Stadio Diego Armando Maradona: ‘Het wordt een voetbaloor­log’

Na de 1-1 van vorige week in Camp Nou staan Napoli en FC Barcelona donderdagavond (21.00 uur) tegenover elkaar in het Stadio Diego Armando Maradona. Een ticket voor de achtste finales in de Europa League staat op het spel in Napels. ,,Het wordt een voetbaloorlog.”

23 februari