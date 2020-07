LIVE | Behoudt Sheffield United na het duel met Burnley nog zich op Europees voetbal?

Video Guardiola vertrouwt op positief oordeel CAS ondanks ‘ernstige schendin­gen’

11:20 Pep Guardiola heeft goede hoop dat Manchester City komend seizoen toch in de Champions League mag uitkomen. Het internationaal sporttribunaal CAS doet op 13 juli uitspraak in de zaak die City had aangespannen om de Europese schorsing van twee jaar ongedaan te maken.