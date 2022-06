LIVE | België tegen Wales, Engeland aast op revanche tegen Europees kampioen Italië

• België begon Nations League met 1-4 tegen Oranje, maar won daarna met 6-1 van Polen

• Wales wil in Cardiff City Stadium eerste punten pakken in deze Nations League

• Engeland wil tegen Italië revanche voor verloren EK-finale van vorig jaar op Wembley

• Wedstrijd wordt gespeeld op Molineux, de thuishaven van Wolverhampton Wanderers

• Duitsland gaat op bezoek in Hongarije