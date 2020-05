LIVE | Belgische fans willen einde competitie, Bundesligaclub in quarantaine bij positieve test

Corona FC Köln-spe­ler Verstraete maakt zich grote zorgen: vriendin is hartpatiën­te

12:19 Bij FC Köln legden twee spelers en een fysiotherapeut een positieve coronatest af. De Belg Birger Verstraete is niet één van hen, maar maakt zich wel zorgen. Ook omdat zijn partner een hartpatiënte is en dus tot de risicogroep behoort. ,,Ik wil eerst dat iedereen gezond is voordat we weer voetballen.”