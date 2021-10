LIVE | Benzema maakt prachtig gelijk in finale Nations League, minuut na openingsgoal Oyarzabal

Danjumagic Arnaut Danjuma maakt grote indruk in Spanje: ‘Zijn komst is als een orkaan’

4 oktober Arnaut Danjuma Groeneveld heeft pas acht wedstrijden voor Villarreal gespeeld, maar de Nederlander kan nu al niet meer stuk bij de Spaanse club. Met twee goals was hij gisteravond de grote man tegen Real Betis (2-0) nadat hij tegen Manchester United ook al Man of the Match was.