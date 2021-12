LIVE | Brighton en Brentford sluiten Boxing Day af

Voetbalpro­gram­ma | Juventus sluit 2021 af tegen Cagliari, Barça wacht topper in Sevilla

Het einde van 2021 nadert en de meeste competities sluiten het kalenderjaar deze week af. In Italië gebeurt dat vandaag en morgen. Voor het Juventus van Matthijs de Ligt gaat er vanavond een strik om het jaar tegen Cagliari. Barcelona sluit het zeer povere jaar 2021 af met een kraker in Sevilla. Volg alle duels van vandaag in ons livecenter.

21 december