LIVE Buitenlands voetbal | Ajax-opponent Brighton maakt gehakt van Newcastle, Aké en Danjuma scoren

Met videoArnaut Danjuma en Nathan Aké hebben vandaag hun goal meegepikt in de Premier League. Danjuma zorgde voor een punt voor Everton (2-2 tegen Sheffield United) terwijl Aké de belangrijke 2-1 maakte in de met 5-1 gewonnen thuiswedstrijd van Manchester City tegen Fulham. Het Brighton & Hove Albion van Joël Veltman en Jan Paul van Hecke gaf Ajax een enorme waarschuwing. De Europa League-opponent van de Amsterdammers wonnen met 3-1 van Champions League-deelnemer Newcastle United.

Check hieronder alle wedstrijden en uitslagen in de buitenlandse topcompetities.

Premier League

• Sheffield United - Everton 2-2

• Brentford - Bournemouth 2-2

• Burnley - Tottenham Hotspur 2-5

• Chelsea - Nottingham Forest 0-1

• Manchester City - Fulham 5-1

• Brighton & Hove Albion - Newcastle United 3-1

Nathan Aké en Arnaut Danjuma scoren, hattrick Erling Haaland

Nathan Aké heeft met een discutabele kopgoal bijgedragen aan een ruime 5-1 zege op het Fulham van Kenny Tete. Toen Aké de bal richting het doel kopte, stond Manuel Akanji buitenspel, maar volgens de arbitrage niet hinderlijk. De Oranje-international zorgde voor de belangrijke 2-1, waarna Erling Haaland in de tweede helft maar weer eens een hattrick maakte en zijn seizoenstotaal op zes bracht.

Met de zege van Manchester City liepen The Citizens drie punten uit op Chelsea. The Blues, waar Noni Madueke en Ian Maatsen invielen, verloren op eigen veld met 0-1 van Nottingham Forest. Brighton & Hove Albion daarentegen staat na vanavond vierde in de Premier League met drie punten minder dan koploper Manchester City. De ploeg van Joël Veltman en Jan Paul van Hecke, in de Europa League tegenstander van Ajax, maakte in eigen huis gehakt van Champions League-deelnemer Newcastle United. Zonder de geblesseerde Sven Botman gingen The Magpies met 3-1 onderuit in Brighton. De Ier Evan Ferguson maakte een hattrick en daarmee is ook Oranje, dat 10 september tegen Ierland speelt, gewaarschuwd. Callum Wilson redde de eer namens de bezoekers uit Newcastle.

Dankzij het eerste competitie doelpunt van Arnaut Danjuma heeft Everton, dat de Nederlander huurt van Villarreal, een punt overgehouden aan de uitwedstrijd tegen Sheffield United. Bij een 2-1-achterstand maakte de oud-speler van onder andere NEC en Club Brugge op aangeven van Nathan Patterson gelijk: 2-2. Gescoord werd er daarna niet meer. Voor Everton betekende het het eerste punt na drie nederlagen in de Premier League. Danjuma had zijn club eerder in de week al aan een benauwde zege (1-2) geholpen in een duel om de League Cup bij Doncaster Rovers. Daar maakte hij twee minuten voor tijd de winnende treffer.

Bundesliga

• Augsburg - VfL Bochum 2-2

• Bayer Leverkusen - SV Darmstadt 5-1

• Hoffenheim - VfL Wolfsburg 3-1

• VfB Stuttgart - Freiburg 5-0

• Werder Bremen - FSV Mainz 4-0

• Borussia Mönchengladbach - Bayern München 1-2

De Ligt-loos Bayern München ontsnapt

Daley Blind vertrok eerder deze zomer al transfervrij naar Girona terwijl Ryan Gravenberch op het nippertje nog een overstap maakte naar Liverpool. Matthijs de Ligt is dus nog de enige Nederlander bij Bayern München, maar de Oranje-verdediger ziet het centrale duo in München tegenwoordig gevormd worden door Dayot Upamecano en Min-jae Kim. Vanaf de bank zag De Ligt hoe na 30 minuten spelen Ko Itakura (voormalig speler van FC Groningen) op aangeven van Maximilian Wöber (voormalig speler van Ajax) de 1-0 verzorgde namens Borussia Mönchengladbach. Na rust stelde Bayern München alsnog orde op zaken. Leroy Sané zorgde na een krap uur voor de 1-1, waarna de achttienjarige Mathys Tel drie minuten voor tijd de eindstand op 1-2 bepaalde.

Volledig scherm Mathys Tel is de gevierde man bij Bayern München. © REUTERS

Twee assists voor Jeremie Frimpong

Jeremie Frimpong, die door Oranje-bondscoach Ronald Koeman niet is geselecteerd voor de komende EK-kwalificatiewedstrijden tegen Griekenland en Ierland, blijft het bij Bayer Leverkusen goed doen. De vleugelverdediger was met wee assists mede verantwoordelijk voor de ruime 5-1 zege op SV Darmstadt 98. Door de ruime zege staat Bayer Leverkusen nu eerste in de Bundesliga met negen punten uit drie wedstrijden.



Wout Weghorst speelde met Hoffenheim een bijzonder thuisduel. Zijn oude club VfL Wolfsburg kwam namelijk op bezoek. Weghorst, die geel pakte, scoorde niet, maar zijn ploeg won wel met 3-1. Het FSV Mainz 05 van Sepp van den Berg ging hard onderuit. De voormalig verdediger van PEC Zwolle, die wordt gehuurd van Liverpool, moest een 4-0 nederlaag slikken op bezoek bij Werder Bremen.

Volledig scherm Jeremie Frimpong (rechts) viert het feestje met zijn ploeggenoten.. © ANP / EPA

La Liga

• Real Sociedad - Granada 5-3

• Real Madrid - Getafe 2-1

• Deportivo Alavés - Valencia 1-0

• 21.00 uur | Real Betis - Rayo Vallecano

Jude Bellingham doet het wéér voor Real Madrid

Er staat momenteel geen maat op Jude Bellingham bij Real Madrid. De Koninklijke dreigde in eigen huis met 1-1 gelijk te spelen tegen Getafe, maar dat was buiten de twintigjarige Engelsman gerekend. Bellingham, die deze zomer voor 103 miljoen euro overkwam van Borussia Dortmund, scoorde al tegen Athletic Bilbao, twee keer tegen Almería en hij maakte de enige goal tegen Celta de Vigo en zaterdag was hij met een goal in de 95ste minuut ook de matchwinner tegen Getafe. Daardoor is Real Madrid nog steeds foutloos met twaalf punten uit vier wedstrijden.

Serie A

• Bologna - Cagliari 2-1

• Udinese - Frosinone 0-0

• 20.45 uur | Atalanta Bergamo - Monza

• 20.45 uur | Napoli - Lazio



Joshua Zirkzee heeft Bologna aan een 2-1 zege geholpen tegen Cagliari. De 22-jarige Nederlander zorgde na een uur spelen voor de 1-1, waarna Bologna uiteindelijk drie punten overhield aan het thuisduel waarin ook Sam Beukema en Jesper Karlsson een basisplek hadden.

Ligue 1

• Stade Brest - Stade Rennes 0-0

• 21.00 uur | AS Monaco - RC Lens

Pro League

• Cercle Brugge - Westerlo 2-1

• KV Mechelen - KAS Eupen 1-0

• 20.45 uur | Standard Luik - RWD Molenbeek

