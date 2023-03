LIVE buitenlands voetbal | Arsenal en Napoli winnen ruim, Wijnaldum met Roma tegen Lazio

Napoli wint ruim bij Torino

Osimhen opende in de negende minuut de score met alweer zijn twintigste treffer van het seizoen. Daar bleef het niet bij, want in de 51ste minuut volgde nummer 21 waarmee Napoli op een 3-0-voorsprong kwam en het duel was beslist. Voor rust had Khvicha Kvaratskhelia vanaf elf meter al voor de 2-0 gezorgd, nadat een overtreding van Karol Linetty op de Georgiër tot een strafschop had geleid. Invaller Tanguy N’Dombele maakte er na ruim een uur koud in het veld 4-0 van tegen de ploeg waar verdediger Perr Schuurs zoals gebruikelijk een basisplaats had.