LIVE buitenlands voetbal | Barcelona met Frenkie de Jong tegen Real Betis in Spaanse Supercup

Wout Weghorst onderweg naar Engeland om transfer naar Manchester United af te ronden

Wout Weghorst is onderweg naar Engeland om zijn transfer naar Manchester United af te ronden. De Oranje-international landt later vandaag of morgen en komt over van Besiktas, waar zijn huurcontract werd ontbonden. ManUnited, de ploeg van trainer Erik ten Hag, huurt de spits van Burnley, dat vorig seizoen degradeerde uit de Premier League.

15:14